التعرف على ذوي طفل عثر عليه قبل سبعة أشهر بمستشفى الثورة في البيضاء

توصل أعضاء التحريات التابعين لمركز شرطة البيضاء المدينة إلى ذوي طفل يتواجد منذ سبعة أشهر بداخل قسم الأطفال بمستشفى الثورة التعليمي المركزي في المدينة شرق البلاد.

وقالت مديرية أمن الجبل الأخضر في تصريح تابعته «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنه «منذ حوالي 7 أشهر تم العثور على طفل مرمي في قسم الأطفال داخل مستشفى الثورة في مدينة البيضاء ولم يتم التعرف على ذويه».

وأوضحت المديرية أن رئيس مركز شرطة البيضاء المدينة العقيد ابريك بونصر الله الخزعلي كلف أعضاء التحريات بالتقصي عن ذوي الطفل حيث تمكنوا منذ أيام قليلة من التعرف على أم الطفل ووالده وضبطهم والتحقيق معهم.

وأضافت مديرية أمن الجبل الأخضر أن والدي الطفل اعترفا بأنه ابنهما، فيما لم توضح المديرية الإجراءات التي اتخذتها عقب التعرف على أسرة الطفل.

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