تعليم الوفاق: قبول الطلاب النازحين دون شروط معقدة

عقد وكيـل وزارة التعليـم عـادل جمعة الْيَوْمَ الأربعاء اجتماعا مع مراقبي تعليم طرابلـس المـركز، تاجـوراء، حي الأنـدلس، ابو سليم، سوق الجمعة، الزهـراء، العزيـزية، ابوسليـم، عيـن زارة وذلك بحضـور مـديـرو إدارات الـتـعليـم الأسـاسـي والثـانـوي والاحتياط العام والتعليم الخاص ورياض الأطفال.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالهانيخصصلوضـع ضوابـط استئناف الـدراسـة والامتحـانـات النصفية وأوضـاع الطلبة المهجرين وتـم خـلال الاجتماع الاستماع لكل وجهات النظر والصعوبات التي تواجه مراقبات التعليم.

وأعطي وكيل الوزارة تعليماته بشأن قبول أي طالب نـازح دون شـروط مـعقــدة والعمل علـى مسـاعدتهـم في الالتحـاق بأقـرب مؤسسـة تعـليميـة وتـم منـاقشـة أسئلـة الأزمـة التـي وضعـت من قبـل مراقبـات تعليـم طرابلـس وتم الاتفـاق بأنها إلزاميـة لبـلديـات طـرابلـس واسترشاديه للـمنـاطق الأخرى وستصـدر الـوزارة بيـان بخصـوص استئنـاف الـدراسة وكافة التفاصيل ذات العلاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

