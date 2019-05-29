الشؤون الاجتماعية تبحث أوضاع النازحين

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي بلجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين برئاسة ماجد بن صريتي وبحضور عضوي اللجنة خالد ابوالاجراس وخالد مسعود وبعض رؤساء الفروع التي استضافت أعدادا من الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات وهم بوسليم وحي الاندلس والخمس والزاوية والقربوللي وتاجوراء وطرابلس المركز وعين زارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن رؤساء الفروع أو من ينوب عنهم قدموا خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس أهم الخطوات التي اتخذت في سبيل رفع المعاناة عن الأسر النازحة بتوفير احتياجاتها من مأوى ومأكل وغيرها من الخدمات . وأكدت الوزيرة على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل الاهتمام بالأسر النازحة وضرورة التنسيق مع البلديات والجهات القائمة على مراكز الإيواء لتذليل كافة الصعاب والعراقيل التي قد تعترض سير عملها.

يشار إلى أن لجنة الأزمة بالوزارة لديها قاعدة البيانات الخاصة بالأسر النازحة التي وصلت إلى حوالى 14.000 خارج مراكز الإيواء وأكثر من 1500 أسرة داخل مراكز الإيواء موزعة على البلديات داخل طرابلس وما حولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

