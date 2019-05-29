أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي اليوم الاربعاء لمصنع الغازات والمناطق المجاورة له. وأوضحت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى توصيلخط التبة / الغازات جهد 30 ك.ف في اتجاه حلقة ابوعرقوب مؤكدة عودة التيار الكهربائي لمصنع الغازات والمنطقة المجاورة له وذلك بعد انتهاء إدارة شبكات الجهد المتوسط من أعمال الصيانة.

كما أعلنت الشركة أيضا توصيل خط التبة / الحديد جهد 30 ك.ف من الطرفين في اتجاه حلقة ابوعرقوبمؤكدةأنه جرى الانتهاء من صيانة الخط وإرجاع التغذية لمحطات التبة – المدفعية – الدقيق – النهر التي فقدت التغذيه منذ يوم السبت الماضي نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس.

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