فريق مفوضية اللاجئين يلتقي عددا من المهاجرين بتاجوراء

قام فريق تابع للمفوضيةالسامية لشؤون اللاجئين اليوم الاربعاء بزيارة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء. وبين المكتب الإعلامي لفرع الجهاز أن فريق المفوضية قام بإجراء مقابلات مع عدد من نزلاء مركز الإيواء التابع لفرع الجهاز وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2.367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

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