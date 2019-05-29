النهر الصناعي يكشف حقيقة انقطاع المياه عن بنغازي

نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ما تردد من أنباء بشأن انقطاع المياه عن مدينة بنغازي لمدة 4 أيام.

وأكد الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك”أنه لا صحة لخبر انقطاع المياه عن مدينة بنغازي لمدة أربعة أيام وإنما هناك تخفيض في كميات المياه المتدفقة إلي المدينة نظراً لحادثة الإعتداء علي أحدي المحطات علي خط إجدابيا – بنغازي مساء أمس الثلاثاءوتعكف فرق الصيانة بموقع اجدابيا على إصلاح وصيانة المحطة من اجلاستمرار التدفق المائي المعتاد.

وأعلن الجهاز في وقت سابق اليوم الاربعاء الاعتداء على غرفة رقم (670+37) بخط إجدابيا بنغازي بالقرب من تقاطع طريق إجدابيا طبرق من قبل بعض المواطنين الذين قاموا بتوصيلات غير شرعيه، الأمر الذي سبب تسربا تعذر إصلاحه بسبب ارتفاع الضغط بالغرفة التي تم الاعتداء عليها حيث يصل إلى (8 بار ) .

وقالت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي إن فرق التشغيل والصيانة بموقع إجابيا تعكف على إعداد خطة للطواريْ لمحاولة علاج التسرب الذي قد يؤدي إلى تخفيض الإمداد المائي أو انقطاعه بخط إجدابيا بنغازي وخط إجدابيا سرت.

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