بلدية بنغازي تبحث تدريب المتسربين من التعليم

عقد بمقر ديوان بلدية بنغازي اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلف ادريس غيث وأعضاء المجلس التسييري راضية المذبل وأحمد الطيرة وعبد الباسط سليمان الجازوي ورئيس لجنة التدريب والتأهيل خالد المسلاتي وعضو اللجنة حامد الحضيري.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن المشاركون في الاجتماع بحثوا البرنامج التدريبي للمتسربين من التعليم والذي يستمر أربعة أشهر ويستهدف عدد 1000متدرب.

وأوضحت البلدية أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام المجلس التسييري بفئة العاطلين عن العمل والذين لا يملكون مؤهلات دراسية تؤهلهم لدخول سوق العمل وهذا بدوره يعود بالنفع على المدينة ويحد من الاعتماد على العمالة الخارجية خاصة أن معظم برامج التدريب تعتمد على الجانب المهني مثل السباكة والحدادة والنجارة والبناء الذي يؤدي إلى تخفيض أسعار مثل هذه المهن ويعود بالفائدة على المجتمع والمواطن.

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