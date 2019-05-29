بلدية بنغازي تستهدف 1000 متدرب ضمن البرنامج التدريبي للمتسربين من التعليم

ناقشت بلدية بنغازي، أمس الثلاثاء، فتح البرنامج التدريبي للمتسربين من التعليم، والذي يستمر أربعة أشهر ويستهدف عدد 1000 متدرب.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر ديوان بلدية بنغازي ضم إدريس غيث، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وأعضاء المجلس التسييري المستشار راضية المذبل، وأحمد الطيرة وعبد الباسط سليمان الجازوي وخالد المسلاتي رئيس لجنة التدريب والتأهيل وحامد الحضيري عضو اللجنة.

ووفقا لبيان لبلدية بنغازي اليوم، تأتي هذه الخطوة ضمن الاهتمام بالعاطلين عن العمل والذين لا يملكون مستويات دراسية تؤهلهم لدخول سوق العمل، بما يحد من الاعتماد علي العمالة الخارجية، خاصة أن معظم برامج التدريب تعتمد على الجانب المهني مثل السباكة والحدادة والنجارة والبناء الذي يؤدي إلى تخفيض أسعار مثل هذه المهن وتعود بالفائدة على المجتمع والمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

