الهلال الأحمر الكفرة يوزع سلات غذائية على المحتاجين

يواصل الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة تجهيز وتوزيع السلات الغذائية على مستحقيها من الأسر بالمدينة. وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن هذه السلة الغذائية تعد الثانية التي يتم توزيعها في الكفرة خلال شهر رمضان وفق قاعدة البيانات الخاصة بالفرع. وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن فرع زليتنيقوم بتوفير نقطتي إسعاف تحسبا لأي طارئ نظراً لازدحام وسط المدينة بالمتسوقين.

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