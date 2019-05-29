الهلال الأحمر الكفرة يوزع سلات غذائية على المحتاجين

يواصل الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة تجهيز وتوزيع السلات الغذائية على مستحقيها من الأسر بالمدينة. وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن هذه السلة الغذائية تعد الثانية التي يتم توزيعها في الكفرة خلال شهر رمضان وفق قاعدة البيانات الخاصة بالفرع. وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن فرع زليتنيقوم بتوفير نقطتي إسعاف تحسبا لأي طارئ نظراً لازدحام وسط المدينة بالمتسوقين.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
البحرية الليبية تنقذ 124 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
ماذا قال عقيلة صالح بشأن عائدات النفط؟
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بلدية بنغازي تستهدف 1000 متدرب ضمن البرنامج التدريبي للمتسربين من التعليم
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
«لعبة الأمم» في معركة طرابلس: تركيا سندُ الميليشيات
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك