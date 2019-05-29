بحث ملف تعويضات متضرري 2011 في سرت

أقامت بلدية سرت بمجمع قاعات واقادوقو، جلسة حوارية بعنوان : الحوار المجتمعي ببلدية سرت، حيث تم عرض الجهود والإجراءات التي قامت بها البلدية في ملف التعويضات والمساكن المدمرة كليا، ومعالجة مشكلة تأخر التعويضات، ومعاناة أصحاب المنازل المدمرة والمتضررة بسرت.

وأكد المشاركون في اللقاء، على ضرورة التعويض العادل والمجزي لأصحاب المساكن المدمرة، والإسراع بها، ومطالبة المجلس الرئاسي بتخصيص ميزانية لبدل الإيجار لهذه الأسر.

من جهته جدد المجلس البلدي سرت تأكيده على أن صرف التعويضات سيتم فور وصول المبلغ إلى الحساب المختص بالبلدية.

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