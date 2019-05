المسماري: جهات أجنبية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش ، أن “الإرهابي هشام عشماوي كان مسئولا عن تدريب جماعات إرهابية”.

وأضاف المسماري ، في مؤتمر له اليوم الأربعاء ، أن ” الجيش سلم إرهابيين إلى السلطات المصرية بينهم هشام عشماوي والإرهابي بهاء علي أيضا”.

وأوضح المسماري ، أن ” التحقيقات مع عشماوي تبين أن الإرهاب في #ليبيا مرتبط بالإرهاب بدول أخرى”.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش يقاتل من أجل السلام والأمن الدوليين” ، مضيفا أن جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة.

وأضاف المسماري، أن ” الجيش قبض على الإرهابي مرعي زغبية بدرنة في أكتوبر 2018 وهو خطير جدا ومطلوب لمجلس الأمن وللسلطات الليبية”.

وأوضح المسماري، أن ” الجيش لديه عشرات الآلاف من الوثائق لإرهابيين قد يكونوا الآن في طرابلس أو تركيا أو قد تم القضاء عليهم”.

