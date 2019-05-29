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المسماري: جهات أجنبية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش ، أن  “الإرهابي هشام عشماوي كان مسئولا عن تدريب جماعات إرهابية”.

وأضاف المسماري ، في مؤتمر له اليوم الأربعاء ، أن ” الجيش  سلم إرهابيين إلى السلطات المصرية بينهم هشام عشماوي والإرهابي بهاء علي أيضا”.

وأوضح المسماري ، أن ” التحقيقات مع عشماوي تبين أن الإرهاب في #ليبيا مرتبط بالإرهاب بدول أخرى”.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش يقاتل من أجل السلام والأمن الدوليين” ، مضيفا أن جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة.

وأضاف المسماري، أن ” الجيش قبض على الإرهابي مرعي زغبية بدرنة في أكتوبر 2018 وهو خطير جدا ومطلوب لمجلس الأمن وللسلطات الليبية”.

وأوضح المسماري، أن  ” الجيش لديه عشرات الآلاف من الوثائق لإرهابيين قد يكونوا الآن في طرابلس أو تركيا أو قد تم القضاء عليهم”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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