أبرز تصريحات ما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري

فيما يلي ابرز التصريحات للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مدينة بنغازي مساء الاربعاء والذي تناول تطورات الوضع في ليبيا وتسليم الارهابي هشام عشماوي:

– تسليم هشام عشماوي كان بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية

– هشام عشماوي كان متخصصا في تدريب الإرهابيين على “قتال الشوارع”

– بعد استيفاء كافة الشروط القانونية تم تسليم هشام عشماوي للسلطات المصرية

– التحقيقات مع هشام عشماوي تبين أن الإرهاب في ليبيا مرتبط بالإرهاب بدول أخرى

– الجيش الوطني ألقى القبض على الكثير من الإرهابيين “عرب وأجانب” خلال حربه على الإرهاب

– الجيش قبض على الإرهابي مرعي زغبية بدرنة في أكتوبر 2018 وهو خطير جدا ومطلوب لمجلس الأمن وللسلطات الليبية

– تم تجنيد الإرهابي” زغبية” من قبل المخابرات التركية

– لدينا عشرات الآلاف من الوثائق لإرهابيين قد يكونوا الآن في طرابلس أو تركيا أو قد تم القضاء عليهم.

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