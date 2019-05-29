تعديل دوام “الجمهورية” بالجفرة لتوزيع السيولة

عقد آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء كمال الجبالي، اجتماعا مع مديري فروع مصرف الجمهورية ببلدية الجفرة، وهي 4 مصارف في هون وودان وسوكنة وزلة، لبحث تمكين المواطنين من الحصول على السيولة قبل العيد.

واتفق الحضور على فتح أبواب فروع المصارف من الساعة 09:30 صباحا لغاية الساعة 17:00 مساء لمدة أربعة أيام من يوم الخميس حتى الاثنين باستثناء الجمعة.

ويهدف هذا القرار لتمكين المواطنين من سحب السيولة النقدية التي وصلت مؤخراً قادمة من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء التابع للحكومة المؤقتة، مع ترك الجانب التقييمي في سقف السحب لكل زبون لإدارة كل فرع.

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