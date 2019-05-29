بنغازي.. برنامج لتدريب ألف عاطل عن العمل

فتحت بلدية بنغازي ملف التدريب والتأهيل لتمكين الشباب العاطلين من سوق العمل، وتدريب المتسربين من التعليم الذين يعانون في الحصول على وظائف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان بلدية بنغازي، الثلاثاء، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي إدريس غيث، وأعضاء المجلس التسييري، ورئيس لجنة التدريب والتأهيل خالد المسلاتي، وعدد من المعنيين.

وقالت البلدية في بيان، الأربعاء، إن الاجتماع بحث البرنامج التدريبي للمتسربين من التعليم والذي يستمر أربعة أشهر ويستهدف 1000 متدرب.

وأضافت البلدية أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام المجلس التسييري بفئة العاطلين عن العمل والذين لا يملكون مستويات دراسية تؤهلهم لدخول في سوق العمل.

ولفتت إلى أن تدريب العاطلين عن العمل يعود بالنفع على المدينة ويحد من الاعتماد على العمالة الخارجية خاصة أن معظم برامج التدريب تعتمد على الجانب المهني مثل السباكة والحدادة والنجارة والبناء.

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