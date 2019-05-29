المسماري: التحقيقات مع عشماوي بينت أن الإرهاب في ليبيا مرتبط بدول أخرى

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناطق باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري عن أن الإرهابي هشام عشماوي اعترف بأنه كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية خطيرة على “قتال الشوارع” خلال فترة وجوده في ليبيا.

المسماري أضاف، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن ”القوات المسلحة سلمت إرهابيين إلى السلطات المصرية بينهم عشماوي وإضافة إلى مرافقه الإرهابي “بهاء علي” ، لافتًا إلى أنه تم تسليمهم لرئيس المخابرات العامة المصرية .

وأوضح المسماري، أن ” التحقيقات مع عشماوي بينت أن الإرهاب في ليبيا مرتبط بالإرهاب بدول أخرى مثل سوريا والعراق وبعض الدول الأخرى .

وأكمل المسماري، أن القوات المسلحة تقاتل من أجل السلام والأمن الدوليين، مضيفًا أن جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة.

وفي ذات السياق، أكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة ألقت القبض على الإرهابي “مرعي زغبية” بدرنة المجند من قبل المخابرات التركية في أكتوبر 2018 وهو خطير جدا ومطلوب لمجلس الأمن وللسلطات الليبية .

وأوضح أن القوات المسلحة لديها عشرات الآلاف من الوثائق لإرهابيين قد يكونوا الآن في طرابلس أو تركيا أو قد تم القضاء عليهم”.

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