غدامس.. التجار والمواطنون يُكمّلون “فرحة العيد”

تقرير| 218

رغم تقاعس المسؤولين في أداء أدوارهم وشح السيولة الذي تشهده مدينة غدامس منذ شهور، إلا أن هذه الأيام تشهد أسواق المدينة انتعاشة غير مسبوقة وحركة دؤوبة من المواطنين لشراء حاجيات العيد.

ومما ساهم في هذه الانتعاشة هو تحمل التجار العبء عن الدولة بنقص السيولة وذلك بتسهيل حركة الشراء والبيع باستعمال الصكوك المحولة وبطاقات التداول المصرفية، وهذا الأمر خفف كثيرا عن كاهل المواطنين ورسم نوعا من الأمل والبسمة على وجوههم.

كما لوحظ توافد المواطنين من المدن المجاورة كمدينة درج وضواحيها لشراء الملابس وبعض المشتريات المتعلقة بفرحة يوم العيد.

ورغم أن التجار والموردين يشتكون من عدم توفر الوقود، إضافة إلى تردي الهاجس الأمني بالطريق البري الرابط بين غدامس ومصادر التمويل بطرابلس بسب الأحداث الجارية هذه الأيام، إلا أن محاولاتهم لتوفير البضاعة ولوازم العيد كانت موفقة وتركت أثرا طيبا في نفوس الجميع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية