دون التطرق لمعارك طرابلس.. العساف يبحث مع سيالة العلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الأربعاء، وزير خارجية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد الطاهر سيالة، بقصر المؤتمرات، بمدينة جدة.

وبحث الطرفين خلال اللقاء، بحسب صحيفة “المدينة” السعودية، العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

الصحيفة بينت، أن العساف استقبل أيضًا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بقصر المؤتمرات.

وشهدت مدينة جدة بالسعودية، أمس الثلاثاء، اجتماع كبار الموظفين التحضيري، للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.

وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسلم وكيل وزارة خارجية السعودية للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، رئاسة الاجتماع التحضيري من مندوب الجمهورية التركية، رئيس الدورة السابقة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية.

ومن المقرر أن تستضيف مكة المكرمة، القمة الإسلامية في دورتها العادية الجمعة المقبل، إلى جانب قمتين طارئتين عربية وخليجية غدًا الخميس، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج، ممثلة في مهاجمة سفن قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، ومحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في منطقة المدينة بالسعودية.

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