المسماري: عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية خطيرة على “قتال الشوارع”

بنغازي 29 مايو 2019 (وال) – أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري أن الإرهابي هشام عشماوي اعترف بأنه كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية خطيرة على “قتال الشوارع” في ليبيا ”.

المسماري أضاف، في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أن ”القوات المسلحة سلمت إرهابيين إلى السلطات المصرية بينهم هشام عشماوي وإضافة إلى الإرهابي “بهاء علي” أيضا، لافتًا إلى أنه تم تسليمهم لرئيس المخابرات العامة المصرية .

وأوضح المسماري ، أن ” التحقيقات مع عشماوي تبين أن الإرهاب في ليبيا مرتبط بالإرهاب بدول أخرى مثل سوريا والعراق وبعض الدول الأخرى .

وأكمل المسماري، أن القوات المسلحة تقاتل من أجل السلام والأمن الدوليين، مضيفًا أن جهات أجنية تدعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة.

وفي ذات السياق، أكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة ألقت القبض على الإرهابي “مرعي زغبية” بدرنة المجند من قبل المخابرات التركية في أكتوبر 2018 وهو خطير جدا ومطلوب لمجلس الأمن وللسلطات الليبية .

وأوضح أن القوات المسلحة لديها عشرات الآلاف من الوثائق لإرهابيين قد يكونوا الآن في طرابلس أو تركيا أو قد تم القضاء عليهم”. (وال – بنغازي) ع ع

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