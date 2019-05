الغرياني: تقرير حركة الطيران الداعم لحفتر أظهر دور إسرائيل في الحرب على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر المفتي المعزول الصادق الغرياني، الاعتداء الإماراتي والفرنسي والسعودي، والمصري، على أهل ليبيا، منذ ما يقرب من 4 سنوات.

الغرياني أضاف في لقاء له لبرنامج الإسلام والحياة على فضائية “التناصح” التابعة للجماعات الإرهابية، اليوم الأربعاء، أن هناك أناس عسكريون، فرنسيس ومصريون ماتوا على أرض ليبيا، بالإضافة إلى وجود طائرات إماراتية ليس فقط في المنطقة الشرقية، بل في طرابلس، ضربت في فجر ليبيا أو فيما بعد، وذهبت بضحايا كثيرون، مؤكدًا رصدها وهي موثقة ومعترف بها من الدول الكبرى .

وتابع أن الإمارات لديها قاعدة ثابتة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى الدعم بالسلاح والمدرعات، وطائرات التجسس والاغتيال، مشيرًا إلى أن تدخل المصريين السافر في الحرب ضد من وصفهم بالثوار، والمال السعودي القذر الفاسد، هذا كله أمر في غاية الوضوح، حسب قوله .

الغرياني بين أن ما خرج في التقرير الأخير، هو حلقة من هذه الحلقات، موضحًا أن الأمر الخطير فيه هو أن هذه الطائرات التي تم رصد تحركها تتنقل بين الدول السالفة الذكر، وتتنقل أيضًا مع إسرائيل.

ولفت إلى أن إسرائيل هي الحلقة الرئيسية في هذا الأمر، لأن هذه الدول التي ذكرناها تآتمر بأمر إسرائيل، وعملية لإسرائيل، وتشتغل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأردف المُفتي المعزول أن الصهاينة وحلفاؤهم مشتركون في هذه الحرب، متسائلاً: “إلى متى المسؤولون في بلادنا سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة أو الوزراء، والمسؤولين عن الجيش ورئاسة الأركان، ومجلس الدولة ، إلى متى هذا الصمت عن العدو؟”، موضحًا أنهم لا يسمونه باسمه، ولا يجرئون أن يقولوا إن الإمارات متخدلة في ليبيا وتضرب ابنائنا، ولا يستطيعون أن يقولوا إن السعودية تدفع بالمال الكثير الفاسد لدعم حفتر، ولا يستطيعون أن يصرحوا بتدخل الفرنسيين بطائراتهم التجسسية.

