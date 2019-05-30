وفدا من العجيلات يعلن دعمه الكامل لحكومة الوفاق

أعلن وفداً من مدينة العجيلات، ضمّ النائبان في مجلس النواب عبدالمنعم بالكور وبشير الهوش، ورئيس وأعضاء المجلس المحلي، دعمهم الكامل لحكومة الوفاق وتنديدهم بتحركات الجيش الوطني، نحو العاصمة طرابلس، مؤكدين على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة، وعودة قوات الجيش مواقعها السابقة، قبل الرابع من شهر أبريل الماضي.

وجاء هذا الإعلان، خلال اجتماع الوفد مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في طرابلس، حضره بعض أعضاء مجلس الحكماء والأعيان في العجيلات.

وتضمن الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، مناقشة الأوضاع في المدينة، وسبل رفع الخدمات من خلال استكمال المشاريع المتوقفة، وإعطائها أولية في التنفيذ، وتحديدا فيما يتعلق بقطاع الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية.

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