عمليات الكرامة تتهم مليشيات الوفاق باستهداف المدنيين في قصر بن غشير

بنغازي 29 مايو 2019 (وال) – أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقوات المسلحة أن العصابات الإجرامية، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، قامت باستهداف المدنيين في بعض المناطق في طرابلس، وآخرها ماحدث أمس في حي الملجأ بمنطقة قصر بن غشير.

الغرفة أضافت في بيان مرئي لها، أن هذه العصابات استهدفت من قبل المدنيين في ترهونة والغريان، والطويشة، والعزيزية، ما أدى إلى سقوط ضحايا من الأطفال والنساء .

وأكد البيان، أن القوات المسلحة، تحرص على توجيه ضرباتها الجوية بكل دقة، حتى لاتقع أية إصابات في صفوف المدنيين، مشيرًا إلى أن المليشيات الإرهابية تستهدف المناطق التي احتوت واحتضنت القوات المسلحة، منذ انطلاقة عملية تحرير طرابلس.

وأشار إلى أن ما ترتكبه هذه المليشيات أعمال ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

وأوضحت أنها تتطرق لما تقوم به هذه العصابات ومرتزقتها لتضع كل الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، أمام مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية. (وال – بنغازي) ع ع

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