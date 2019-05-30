دار الإفتاء المصرية: تسليم “عشماوي” ضربة قاضية للإرهاب الدولي

وصف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، عملية تسليم الجيش الوطني الإرهابي هشام عشماوي، للجمهورية المصرية، بالضربة القاضية للإرهاب الدولي والإقليمي العابر للحدود، وتماشيا مع السياسية المصرية الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف في مصر وخارجها.

وأكد المرصد في بيان له، حول عملية التسليم، أن التعاون المصري مع الجيش الوطني الليبي، يعكس الرؤية الثاقبة بين البلدين، في مطاردة الإرهابيين وتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا ومصر.

وأشار بالخصوص، أن الإرهابي هشام عشماوي، يُعتبر انتصارا على الإرهاب الدولي، الذي يسعى لنشر الفوضى، وتجفيف لمنابع الإرهاب وتأمين العُمق الاستراتيجي، الذي يبدأ من دول الجوار، ومكافحة الإرهاب ضمن عمليات مشتركة بين الجانبين، الليبي والمصري.

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