الجيش الوطني يأسر 7 عناصر وقيادي ميداني بقوات الوفاق في عين زارة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي الأربعاء عن أسر 7 من عناصر القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق أثناء الاشتباكات المسلحة التي حدثت في منطقة عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن من ضمن الأسرى الذين وقعوا في قبضة اللواء التاسع ترهونة القيادي حمزة الفار، الذي توعد قبل أيام بأنه ”سيدير مبكبكة“- أكلة ليبية عبارة عن نوع من المعكرونة- في الشقيقة مول الواقع في مدينة ترهونة؛ كناية عن توعده بالدخول إلى ترهونة المناصرة للجيش.

ودارت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في محور عين زارة إثر شن قوات الوفاق هجومًا معاكسًا، تصدت له وحدات الجيش والقوة المساندة وأجبرت قوات الوفاق على الانسحاب.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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