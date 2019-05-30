الكشف عن تفاصيل مفاجئة وجديدة بشأن الامدادات العسكرية التركية لقوات الوفاق.. طائرات وخبراء وغرفة عمليات

المشهد الليبي – كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، عن تفاصيل مفاجئة وجديدة بشأن الامدادات العسكرية التركية الجديدة والمقدمة للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وقال المركز الاعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة في بيان اورده على صفحتها في موقع فيسبوك، أن تركيا صعدت من مشاركتها فى الحرب ضد القوات المسلحة، مضيفاً أن تركيا مستمرة فى خرق قرارات مجلس الأمن بأرسال امدادات عسكرية جديده وخبراء أتراك للمشاركة فى القتال بشكل مباشر.

وأضاف البيان أن الامدادات تأتي بعد ان قامت تركيا بأرسال مدرعات وبإعتراف البرلمان التركي، مؤكداً أن طائرة شحن تركية من طراز c130 هبطت الليلة الماضية على تمام الساعة11 مساء فى مصراته وعلى متنها فريق خبراء من الاتراك مع غرفة عمليات متكاملة.

وأشار البيان إلى انه قد وصلت قبلها طائرة من طراز انتينوف تابعة لشركة اوكرانية، قادمة من انقره وعلى متنها طائرات بدون طيار، مؤكداً انه تم حتى الان تجميع طائرتين على الاقل بذخيرتهما وتجربة احداهما، حيث حلّقت في ضواحي مصراته وزليتن والساحل.

ونوه المركز الاعلامي إلى أن مصادر الجيش تتوقع ان يبدأ الاتراك استخدامها ضد القوات المسلحة خلال الساعات القادمة انطلاقا من قاعدة مصراته.

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