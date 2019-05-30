توقعات حالة الطقس والبحر اليوم الخميس 30 مايو في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو أن تشهد الاجواء تأثرها بكتلة هوائية باردة متحركة من جنوب أوروبا ستؤثر على أغلب مناطق ليبيا اليوم ويومي الجمعة والسبت يصاحبها أجواء تميل للبرودة خاصة أثناء الليل والصباح الباكر وتكاثر للسحب وتلطيف للجو.

واضاف الخبراء أنه من المتوقع ان تتكاثر السحب الممطرة على مناطق جنوب ليبيا مع سقوط أمطار مصحوبة بزوابع رعدية.

وفيما يلي تفاصيل طقس ليبيا اليوم الخميس 30 مايو:

تتواصل حالة عدم الاستقرار في الغلاف الجوي بجنوب البلاد حيث فرص هطول الأمطار المتفرقة والرعدية محلياً لا تزال قائمة بمناطق الوسط والجنوب الغربي بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من الخليج والحمادة، في حين تبقى الأجواء من صافية إلى غائمة جزئيا بسحب قليلة الفاعلية بباقي المناطق.

وستشهد درجات الحرارة اعتدال وتراجع ملحوظ نهار الخميس بالشمال الغربي خصوصاً بالسواحل وبدرجة أقل المناطق الداخلية حيث تسود تيارات باردة نسبياً، فيما تتواصل الأجواء مائلة للحرارة بالخليج والشمال الشرقي، وساخنة بالجنوب.

فيما ستكون حالة الرياح نشطة نسبياً ومثيرة للأتربة بوسط وجنوب البلاد خصوصاً وقت نشاط السحب الرعدية، وخفيفة إلى معتدلة السرعة بباقي الجهات.

وتكون حالة البحر مائل للاضطراب بأقصى الساحل الغربي وهادئ إلى قليل الاضطراب بباقي سواحل البلاد.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي