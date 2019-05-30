مصادر: تجدد الاشتباكات العنيفة في محور عين زارة جنوب غربي طرابلس

أكدت مصادر محلية أن الاشتباكات العنيفة تجددت في محور عين زارة مع سماع صوت قذائف مدوية بالمنطقة الواقعة جنوب غربي #طرابلس.

ودارت صباح الاربعاء اشتباكات عنيفة في محور عين زارة إثر شن قوات الوفاق هجومًا معاكسًا، تصدت له وحدات الجيش والقوة المساندة وأجبرت قوات الوفاق على الانسحاب.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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