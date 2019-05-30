عمليات الكرامة: طائرات بدون طيار وخبراء أتراك مع حكومة الوفاق

كشفت غرفة عمليات الكرامة، أن تركيا قد صعّدت من مشاركتها في دعم الجماعات الموالية لحكومة الوفاق، عبر إرسال إمدادات عسكرية جديدة وخبراء أتراك للمشاركة في عمليات القتال في صفوف الجماعات المسلحة.

وأوضحت الغرفة، أن طائرة شحن تركية من طراز C130 هبطت ليلة أمس، في مطار مصراتة، على متنها فريق خبراء أتراك ضمن غرفة عمليات متكاملة. وأن البرلمان التركي، أقرّ بعملية إرسال مُدرعات عسكرية لحكومة الوفاق، التي وصلت الفترة الماضية.

وأشارت غرفة عمليات الكرامة في كشفها للدعم الأجنبي الذي يصل إلى حكومة الوفاق، أن طائرة أوكرانية قادمة من أنقرة، على متنها طائرات بدون طيار،وقد تمّ تجريب احدى الطائرات ليلة أمس في ضواحي مدينة مصراتة وزليتن ومنطقة الساحل.

وأكدت الغرفة نقلا عن مصادرها، أن الطائرات بدون طيار، سيتم استخدامها، خلال الساعات القادمة، ضد القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني، في ضواحي طرابلس.

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