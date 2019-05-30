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مولدوفا تلغي تسجيل السفينة ” أمازون ” وتنزع علمها منها بعد نقلها أسلحة تركية إلى طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ألغت جمهورية مولدوفا ، الأربعاء ، تسجيل سفينة الشحن التي تحمل علمها وإسم ”  Ro-ro AMAZON  ” بعد تورطها في حمل معدات عسكرية إلى طرابلس من تركيا من ضمنها أسلحة ومدرعات .

وبحسب تقرير لموقع ” ماري – تايم بولتين ” الروسي المتخصص في الملاحة البحرية تابعته وترجمته المرصد فقد نشرت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق صوراً لعشرات المركبات المدرعة من طراز ” كيربي ” التركية المحمية ضد الألغام في ميناء طرابلس يوم 18 مايو.

بيانات السفينة عبر موقع مارين ترافيك لمتابعة حركة الملاحة عند وصولها طرابلس

وأشار الموقع إلى أن السفينة أمازون غادرت طرابلس في 20 مايو وعادت إلى تركيا بعد تفريغ شحنتها، وقد وصلت ميناء سامسون الواقع على البحر الأسود في 27 مايو وهو ذات الميناء الذي أبحرت منه بشحنتها .

أحد عناصر قوات الوفاق مع مدرعة كيربي

وكانت السفينة مسجلة في سجل جمهورية مولدوفا وتحمل علمها  ولكن بعد أن تلقت السلطات البحرية الملدوفية معلومات عن نقل الأسلحة في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على تجارة الأسلحة إلى ليبيا التي مزقتها الحرب ، تم تعليق حق رفع علم جمهورية مولدوفا منذ يوم أمس الأربعاء .

المصدر : ماري – تايم بولتين الروسي

الترجمة : المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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