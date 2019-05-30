مركز الطب الميداني والدعم ينتشل جثتين في منطقة الخلة

انتشل فريق تابع لمركز الطب الميداني والدعم،جثتتين مجهولتي الهوية من منطقة الخلة ، يوم أمس الأربعاء، وتم نقلهم إلى دار الرحمة بالمركز.

وفي سياق الجهود التي يبذلها المركز، أوضح في وقت سابق يوم أمس، أنه سلّم مساعدات إنسانية لأحد العائلات النازحة في منطقة خلة الفرجان، احتوت على المراتب والأغطية والوسادات، ومياه الشرب.

ويواجه المركز في مواقع النزاع المسلح، استهداف مباشر لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية التابعة له، وندّد في بيان لهُ، عرقلة عمل المركز وسعيه في إنقاذ المدنيين وإيجاد ممرات لهم في مواقع الاشتباكات، وطالب المنظمات الدولية بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات التي تواجه الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف التابعة له.

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