اشتباكات قوية ووصول تعزيزات عسكرية لقوات الوفاق في محور طريق المطار جنوب غربي طرابلس

اكدت مصادر محلية أن اشتباكات قوية اندلعت في هذه الاثناء بإتجاه محور طريق المطار مع سماع اصوات للمدفعية الثقيلة تدوي بالمنطقة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر ان تعزيزات عسكرية لقوات الوفاق وصلت إلى المنطقة، حيث وصل رتل مسلح يتبع غنيوة الككلي للمشاركة في المعارك.

وتشهد عدة محاور قتالية جنوب العاصمة طرابلس منذ أكثر من ساعة تجدد الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية في كل من عين زارة وشارع الخلاطات ووادي الربيع بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وكانت مصادر محلية أكدت تنفيذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة غارات جوية في منطقة تاجوراء استهدفت مخازن أسلحة.

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