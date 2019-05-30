المسماري يكشف عن دور عشماوي في ليبيا

بنغازي-العنوان

كشف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، الخميس، عن الدور الذي يضطلع به الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي سلم إلى السلطات المصرية مساء الثلاثاء.

وقال المسماري، إن عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية في ليبيا، وأن جهات أجنبية كانت وراء دعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة.

وأشار المسماري، إلى أن الجيش الليبي، سلم إرهابيين آخرين إلى السلطات المصرية إضافة إلى هشام عشماوي.

والأربعاء، كشفت مصادر بالقيادة العامة المسلحة، عن أن عشماوي الذي تم تسليمه إلى مصر، أدلى خلال جلسات التحقيق معه التي امتدت طيلة الفترة الماضية، بمعلومات هامة وأدلة ملموسة عن علاقاته الإرهابية المشبوهة.

وقالت المصادر، إن عشماوي اعترف بعلاقته بـ”شخصيات ليبية معروفة”، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر.

وتسلمت مصر رسميا من ليبيا، مساء الثلاثاء، عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية على هامش الزيارة التي قام بها وزير المخابرات المصري، عباس كامل إلي ليبيا، والتي التقي خلالها المشير خليفة حفتر في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وأفادت المصادر، أن السلطات الليبية قامت بتسليم عشماوي على هامش الزيارة التي قام بها وزير المخابرات المصري، عباس كامل خلال زيارته إلى ليبيا والتي التقي خلالها المشير خليفة حفتر في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وألقىت القوات المسلحة العربية الليبية القبض على الإرهابي المصري، في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر العام الماضي، في عملية أمنية، وكان يرتدي حزاما ناسفا لكنه لم يستطع تفجيره لأن عملية القبض عليه كانت مفاجأة بالنسبة له.

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