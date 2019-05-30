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قوات الوفاق الليبية: “داعش” قضي عليه بعملية البنيان

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد محمد قنونو، أن تنظيم “داعش” الإرهابي قُضي عليه بعملية البنيان المرصوص في سرت عام 2016.

وقال قنونو، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “تنظيم “داعش” تم القضاء عليه بعملية البنيان المرصوص، ووضعت الخطط المحكمة والاستراتيجيات لما بعد العمليات بين المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق، وقوة مكافحة الإرهاب، لمتابعة البقايا والفلول الهاربة من التنظيم”.

وعن وجود مجموعات تابعة للتنظيم في ليبيا، قال قنونو “فيما يخص المنطقة الغربية، فنحن لدينا تقارير وإجراءات لكن سرية؛ لضمان سير المعركة وسير الخطط المعدة على أكمل وجه”.

وتابع قنونو “أطمئن الشعب الليبي والعالم بأكمله بأن تنظيم الدولة والإرهابيين لا وجود لهم في غرب ليبيا، وهذه أمانة يتحملها الجيش الليبي وقوات مكافحة الإرهاب، ولكن لا أستطيع قول أكثر من هذا، فالتفاصيل لا يمكنني الإفصاح عنها لضمان نجاح الخطط العسكرية المعدة”.

وحول وجود عناصر من التنظيم في ليبيا قال قنونو “هم فلول هاربة من سرت بعد حرب البنيان، وأضف إلى ذلك أن الشرخ الذي حدث وعدم وجود دولة في الشرق، والجنوب الآن بعد دخول قوات حفتر إليه”، موضحا “عملية الحدود لم تُضبط بعد”.

وعن إمكانية أن يكون عناصر “داعش” أتوا من خارج ليبيا، قال قنونو “نعم، من جهة الحدود في المنطقة الشرقية، والجنوبية، لأن كل المناطق التي وصلها حفتر أصبحت غير محكمة، وفي غوغائية وفوضى”.

وردا على اتهامات بأن عناصر من “أنصار الشريعة” ومجموعات متطرفة تقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق جنوبي طرابلس، شدد قنونو على أنه “لا وجود لذلك إطلاقا، الذين يقاتلون مع حكومة الوفاق هم جيش وقوات نظامية”.

ورفض قنونو الإفصاح عن تقديرات أعداد فلول “داعش” في ليبيا، قائلا “نعرف كل ما يجري في بلادنا، والتقديرات موجودة ولدينا تقارير، لكن السرية أساس النجاح”.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • قرد نونو اكبر كذاب فداعش يقاتل مع مليشيات اخرى باسم ضمن قوات الوفاق بين المليشيات الارهابية ويتم نقلهم من سوريا بسفن تركية الى ميناء طرابلس وهذا تم رصده من مخابرات الدولة الغربية الى لا تبالى بكلام مجانين مثلك اما ما حدث من سرت فكانت ضربات مكثفة من الطيران الامريكى لاليات التنظيم تم بعدها استبدال ملابسهم من ملابس داعش الى مليشيات اخوانية تلبس ملابس قوات الوفاق المليشياوية وستحرر سرت عقب تحرير طرابلس ثم مصراطة وستكون اسهل بكثير بعد ممقتل معظم مقاتلى الملييشات طرابلس فى المصيدة التى اعدها القوات المسلحة واصطادت بالامس فأر كبير ومعه 7 فئران صغيرة كان يقول هذا الفأر الكبير لسكان ترهونة سأدير لكم مبكبكة والان هو اسير ذليل ينتظر مثوله امام العدالة ودورك قادم ان شاء الله يامخطط هو الخرفان تعرف تدير خطط هؤﻻء اغبياء مثل الفأر الذى وقعوا فى المصيدة امس فى عين زارة وعدا نصطاد خروف كبير ماركة بادى نشويه فى العيد ونحن نحتفل بالنصر ان شاء الله

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