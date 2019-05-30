عبوة ناسفة تستهدف قسم البحث الجنائي بمدينة درنة

أفاد مصدر أمني في مدينة درنة اليوم الخميس، استهداف قسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بمدينة درنة ، اليوم الخميس بعبوة ناسفة .

وقال المصدر الأمني لوكالة سبوتنيك، إن “عبوة ناسفة وضعت خلف السور المجاور لقسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات بمدينة درنة انفجرت بالقرب من مستشفي الهريش دون وقوع أي أضرار بشرية”.

يذكر أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قد أعلن في أبريل / نيسان الماضي البدء في تطبيق الترتيبات الأمنية رقم 1 لعام 2019 لتأمين مدينة درنة، بإمرة العميد محمد فرج سليمان مدير مديرية الأمن بمدينة شحات بالتعاون مع مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي في عملية التأمين.

وتعد مدينة درنة أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم “القاعدة” في عهد الزعيم السابق العقيد معمر القذافي.

وأعلن قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في 28 يونيو / حزيران الماضي تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.

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