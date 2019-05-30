المسماري: سلمنا عشماوي بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية

أكد الناطق باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، أن تسليم الإرهابي هشام عشماوي كان بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن عشماوي كان متخصصا في تدريب الإرهابيين على “قتال الشوارع”، مضيفا أنه “بعد استيفاء كافة الشروط القانونية سلم عشماوي للسلطات المصرية”.

وأشار إلى أن التحقيقات مع عشماوي بينت أن “الإرهاب في ليبيا مرتبط بالإرهاب بدول أخرى”.

وأكد المسماري أن “الجيش (الوطني) الليبي ألقى القبض على الكثير من الإرهابيين عرب وأجانب” خلال حربه على الإرهاب.

وتحدث عن القبض على “الإرهابي مرعي زغبية بدرنة في أكتوبر 2018″، موضحا أنه “خطير ومطلوب لمجلس الأمن وللسلطات الليبية”، متهما المخابرات التركية بتجنيده.

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