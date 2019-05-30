المسماري: تصريح سلامة أنهى عمله كمبعوث للسلام

انتقد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري تصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن أن كلا من الجيش والإرهابيين لديهم مقاتلين مطلوبين دوليا معتبرا أن سلامة بهذا التصريح بعيد عن الحيادية معربا عن استعداد الجيش لتقديم ما يثبت أن هناك إرهابيين يقاتلون مع السراج

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أسبوعي من مدينة بنغازي أن تصريح سلامة أنهى عمله كمبعوث للسلام ودعم الشعب الليبي لأنه غير حيادي متحديا إياه أن يأتي باسم جندي في الجيش مطلوب دوليا.

وقال المسماري إن مسؤولون كبار من دول أخرى يتحدثون عن نقل مقاتلين من سوريا لليبيا ما يعني أن القضية هي قضية أممية قضية أمن دولي وليست الجيش الليبي أو حفتر أو شرق وغرب وجنوب لافتا إلى أنه يقاتل مع السراج عناصر خطفت بعثات دبلوماسية وعناصر وافدة تعمل بليبيا.

وأشار المسماري إلى أن السراج يستخدم المال الفاسد كما يحاول بث الفرقة والفتنة في المدينة الواحدة.

وحول الأوضاع في طرابلس أكد المسماري أنها جيدة وهناك عمليات متواصلة سيتم الإعلان عنها لاحقا مشيرا إلى وجود 1100 بطاقة أمنية من صبراتة ومصراتة وبني وليد موضحا أنه جرى ضبط إرهابيين فارين من المنطقة الشرقية يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق.

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