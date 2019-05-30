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ختام فعاليات صالون ثقافي في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر صحيفة البرنيق في مكتبة الشهيد مفتاح بو زيد في مدينة بنغازي ختام فعاليات الصالون الثقافي الذي امتد على مدى كافة أيام الأربعاء في شهر رمضان.

وكان ختام الصالون بأمسية شعرية وقصصية قدمها على التوالي الشاعر أحمد العبيدي والكاتب بالقاسم السحاتي.

وقدم العبيدي شعرا متنوعا بين الجانبين العاطفي والوطني فيما قدم السحاتي مجموعة قصصية وحكايات وخواطر شعبية عدة.

هذا ويعد يوم أمس الأربعاء آخر أربعاء في شهر رمضان في ظل ترجيحات أن يكون الأربعاء المقبل أول أو ثاني أيام عيد الفطر.

وتأتي هذه النشاطات الثقافية بعد عودة الحياة الطبيعية إلى مدينة بنغازي بعد أعوام طويلة من عدم استقرار الأمني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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