أمن رقدالين تؤمن رمضان والعيد

تواصل العناصر الأمنية التابعة لكافة أقسام مديرية أمن رقدالين تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لشهر رمضان وعيد الفطر.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن الهدف من الخطة هو تأمين مداخل مدينة رقدالين وتنظيم حركة سير المركبات أمام المجمعات التجارية، فضلا عن تسيير دوريات راجلة ومتحركة في داخل الشوارع بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وثمن البيان جهود مديرية أمن رقدالين والأجهزة الأمنية الأخرى، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

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