المتوسط:

عقد وزير العدل “حمد عبد الواحد لملوم”،اجتماعًا بمقر جهاز الشرطة القضائية بمدينة طرابلس مع رئيس الجهاز ونائبه ومدراء الإدارات والمكاتب.

وقد استمع الوزير في مستهل الاجتماع لكلمة رئيس الجهاز ومدراء الإدارات والمكاتب حول العديد من المواضيع الهامة والمتطلبات التي تحتاجها مؤسسات الإصلاح والتأهيل .

وأكد الوزير على ضرورة دعم صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء الجهاز أسوة بأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها، وكذلك تطرق النقاش لمسألة زيادة مرتباتهم والتي سبق وأن أحالت وزارة العدل مقترحاً إلى رئاسة الوزراء بشأنها وكذلك تحسين أوضاعهم الوظيفية للرفع من معنوياتهم وتشجيعهم في أداء مهامهم بالشكل المطلوب .

وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع عن كثب كل مجريات الأمور بمؤسسات الإصلاح والتأهيل إذ كلفت إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة للقيام بزيارات ميدانية لتفقد أحوال النزلاء وحلحلة المشاكل إن وجدت وكذلك التنسيق المستمر مع المنظمات الوطنية والدولية من حيث فرص التعليم والتثقيف للنزلاء .

The post اجتماع وزير “عدل الوفاق” بأعضاء الشرطة القضائية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية