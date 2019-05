«أمن رقدالين»: تسيير دوريات وكمائن ثابتة لضبط الأمن في المدينة

المتوسط:

تواصل مديرية أمن رقدالين بجميع أقسامها تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية التي تم إعدادها بمناسبة شهر رمضان المبارك و أيام عيد الفطر لتامين مداخل المدينة وتنظيم حركة السير أمام المحلات التجارية وتسير عدد من الدوريات الراكبة و الراجلة داخل الشوارع للحفاظ علي الامن والاستقرار داخل المنطقة.

وتثمن وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها مديرية أمن الرقدالين والأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.

