قام رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بمديرية أمن تاجوراء برفقة عدد من الضباط بالمديرية، بزيارة لقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن تاجوراء.

وتأتي هذه الجولة، للوقوف على سير العمل الأمني والجهود التي يبذلها رجال المرور خاصة في في أواخر أيام شهر رمضان، وما يشهده من ازدحام في حركة السير بالطرقات العامة.

