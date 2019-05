أوضاع الطلاب النازحين على أجندة «تعليم الوفاق»

المتوسط:

اجتمع وكيـل وزارة تعليـم الوفاق عـادل جمعة، بمراقبي تعليم طرابلس المركز وتاجوراء وحي الأنـدلس وأبو سليم وسوق الجمعة والزهراء والعزيزية وعين زارة بديوان الوزارة في منطقة الهاني بحضـور مديري إدارات الـتـعليـم الأسـاسـي والثـانـوي والاحتياط العام والتعليم الخاص ورياض الأطفال.

وبحسب بيان صادر عن وزارة تعليم الوفاق، بحث سبل وضع ضوابط لاسـتئنـاف الـدراسـة والامتحـانـات النصفية وأوضـاع الطلبة المهجرين، فضلا عن الاستماع لكافة وجهات النظر والصعوبات التي تواجه مراقبات التعليم.

وختامًا، قام جمعة، بإصدار تعليماته بشأن قبول الطلبة النـازحين من دون اللجوء إلى شـروط مـعقــدة والعمل على إلحاقهم بأقرب مؤسسة تربوية.

