المتوسط:

زار وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، مساء الثلاثاء، مستشفى تاكنس العام.

واطلع الوزير على سيّر عمل العمليات الجراحية والقيصرية، وأمراض النساء المختلفة، رفقة مدير المستشفى خالد محمد عيسى، وأخصائية أمراض النساء والولادة الدكتورة إيناس اهليس، والدكتور إبراهيم المصري.

وكانت قد أجريت عدد “7” عمليات قيصرية، لعدد من الحالات من المرضى بالمناطق المحيطة بالمستشفى.

The post وزير «صحة المؤقتة» يتفقد مستشفيات شرق البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية