إدارة المستشفيات بوزارة الصحة تبحث تحسين جودة الخدمات بمستشفي الأبيار

أجرى مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور إسماعيل العيضه، برفقة مدير عام مستشفي الجلاء التعليمي للجراحة والحوادث الدكتور خالد الجازوى، زيارة تفقدية للاطلاع على الأوضاع الصحية وسير الخدمات الصحية خلال شهر رمضان المبارك بمستشفى الأبيار شرقي البلاد .

وأوضح العيضة، أن الزيارة جاءت «بناءً على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب لتفقد المرافق والمنشآت الطبية ببلدة الأبيار وماجاورها »، لبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2019.

والتقي مدير ادارة المستشفيات خلال الزيارة بمدير عام المستشفى الابيار سالم السنوسي وبحضور الدكتور عبدالمنعم الشهيبي مدير المخازن والإمداد وحسين المسمارى مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى.

