تفاصيل اجتماع وزير «صحة الوفاق» مع سفير دولة الفلبين لدى ليبيا

التقى وزير الصحة المفوض لحكومة الوفاق الوطني “أحميد محمد بن عمر” سفير دولة الفلبين لدى ليبيا “الميرج كاتو”.

وبحث السفير الفلبيني مع وزير الصحة المفوض آخر المستجدات حول الإجراءات المتعلقة بتسهيل التحويلات المالية للعناصر الطبية المساعدة الفلبينية.

من جانبه، أثنى وزير الصحة المفوض على دور العناصر الفلبينية العاملة في المستشفيات الليبية من خلال تقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين، بينما أعرب السفير الفلبيني عن أمله في أن تنعم ليبيا بالأمن و الأمان.

يذكر أن هذا اللقاء تم بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية “الطاهر عبد العزيز سليمان” ومدير عام مستشفى الرازي لأمراض النفسية والعصبية “محمد غوار” وممثل عن مكتب التعاون الدولي “توفيق حريشة”.

