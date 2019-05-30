عقيلة: السراج رفض تسييل المخصصات المالية للاستفتاء على الدستور

حمل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مسؤولية فشل إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الذي رفض تسييل المخصصات المالية للجهات التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي.

وانتقد عقيلة في حديث لإرم نيوز ، اتصالات سلامة مع حكومة السراج، التي لم تنل الثقة من مجلس النواب، وسبب انتشار الجماعات الإرهابية في طرابلس عندما استعانت بهم لحراستها بدلا من إخراجهم من العاصمة، معتبرا أن الحكومة يجب أن تستمد شرعيتها من مجلس النواب والقوانين النافذة، لا أن تفرضها بعض الدول على الشعب الليبي.

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