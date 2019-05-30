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تعليمات استئناف الدراسة بعد العيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت وزارة تعليم الوفاق بيانا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات بعد عطلة عيد الفطر لا سيما بعد التعديلات التي طرأت على مواعيدها بسبب توقف العملية التعليمية في عديد المناطق القريبة من العاصمة طرابلس وحالات النزوح بسبب المعارك الدائرة.

وأشار البيان إلى الأسف العميق لوزارة تعليم الوفاق لما سببته الحرب من تعثر وتعطل للعام الدراسي الحالي، معلنا في ذات الوقت اتخاذ كافة الاستعدادات لاستئناف الدراسة في الصفوف من السادس للتعليم الأساسي حتى الثالث الثانوي في كافة المؤسسات التعليمية البعيدة عن مناطق الاشتباكات اعتبارا من يوم الأحد الموافق لـ9 من يونيو القادم حتى يوم الخميس الموافق لـ4 من يوليو المقبل على أن تعد هذه الفترة أيام دراسة فعلية من دون إجراء أي امتحانات.

هذا وتضمن البيان عددا من التعليمات الخاصة بتنظيم ما ورد في البيان وكانت كالآتي:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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