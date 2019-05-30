منظومة مياه النهر الصناعي.. اعتداءات بلا نهاية

تتكرر الاعتداءات على منظومة مياه النهر الصناعي التي تعد مزودا رئيسيا بالمياه للعديد من المدن والمناطق الليبية.

وآخر هذه الاعتداءات كان في الحقل الشمالي لآبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفاره الذي تعرض منذ يومين إلى اعتداء أدى إلى تدمير وتخريب البئرين “086” و”087″ في الخط “D2” علما أن البئر “086” من ضمن الآبار العاملة بالمنظومة وقد تم اكتشاف الاعتداء عليه من قبل فريق أعمال الصيانة الوقائية أثناء عملهم.

ومصادر المياه التي من المفترض أن تمثل خطا أحمر وركيزة من ركائز الأمن القومي تترك في مهب الريح متاحة للعابثين وسراق المال العام فقد وصل إجمالي عدد الآبار التي تعطلت عن العمل إلى 98 بئرا منها 38 كانت عاملة قبل وقوع الاعتداءات عليها فيما تحتاج العديد من الآبار إلى قطع غيار.

ومعدل إنتاج هذه الآبار هو 4 آلاف متر مكعب يوميا فيما كانت محولات الطاقة الكهربائية التي تعد أهم معدات هذه الآبار هي الهدف الأساسي لعمليات التخريب والعبث بالإضافة إلى تخريب محتويات غرفة التحكم بالآبار من أجهزة كهربائية ومعدات تحكم واتصالات.

وفيما يستمر صمت الجهات المسؤولة وغض الطرف عن هذه الخروقات فإن ناقوس الخطر يدق لينذر بقرب وقوع أزمة كبيرة في المياه ما لم تتدارك الجهات المسؤولة ذلك وتقوم بواجبها المنوط بها من توفير الحماية والعمل على استجلاب قطع الغيار ودعم فرق الصيانة بالتجهيزات اللازمة فهل من مجيب؟

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