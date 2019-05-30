حملة تطوعية لتنظيف وتجميل الزنتان  

لا يمثل شهر رمضان عند الكثير من الشباب شهر كسل وولائم بل للنشاط المضاعف في مبادرات العمل التطوعي.

وتشهد مدينة الزنتان طيلة ليالي الشهر الفضيل حملة لتنظيف وتزيين شوارع المدينة حملت اسم فزعة شباب يحاول من خلالها الشباب المتطوعون من أبناء الزنتان إظهار مدينتهم في أبهى حلة بعد أن فقدوا الأمل في قيام الأجهزة الخدمية ومؤسساتها بمهامها.

واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية مثل شارع الضمان وساحتي سلامة والفانوس بالتنظيف والطلاء والتجميل مفضلين القيام بهذه الأمور خلال الفترة الليلية في رمضان وعقب صلاة التراويح ليغادروا إلى بيوتهم قبل موعد السحور بدقائق أو عند أول شعاع للشمس لتكون بأبهى حلة مع حلول العيد.

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