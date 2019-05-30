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حملة تطوعية لتنظيف وتجميل الزنتان  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا يمثل شهر رمضان عند الكثير من الشباب شهر كسل وولائم بل للنشاط المضاعف في مبادرات العمل التطوعي.

وتشهد مدينة الزنتان طيلة ليالي الشهر الفضيل حملة لتنظيف وتزيين شوارع المدينة حملت اسم فزعة شباب يحاول من خلالها الشباب المتطوعون من أبناء الزنتان إظهار مدينتهم في أبهى حلة بعد أن فقدوا الأمل في قيام الأجهزة الخدمية ومؤسساتها بمهامها.

واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية مثل شارع الضمان وساحتي سلامة والفانوس بالتنظيف والطلاء والتجميل مفضلين القيام بهذه الأمور خلال الفترة الليلية في رمضان وعقب صلاة التراويح ليغادروا إلى بيوتهم قبل موعد السحور بدقائق أو عند أول شعاع للشمس لتكون بأبهى حلة مع حلول العيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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