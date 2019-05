المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنَّ الشركة قامت بإعادة التيار الكهربائي إلى أكثر من خمسين منزلا بمنطقة الحي الصناعي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة، إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة شملت تركيب عدد (2) أعمدة خشبية، وكذلك محول سعة 500 وخط 11 ك.ف جديد.

