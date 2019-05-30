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مصر وتونس تؤكدان على أهمية استعادة أمن وإستقرار ليبيا عبر إنهاء فوضى الميليشيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى سامح شكري وزير الخارجية المصرية أمس الأربعاء بمدينة جدة السعودية نظيره التونسي خميس الجهيناوي على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

جانب من اجتماع شكري والجهيناوي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأكد الجانبين على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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